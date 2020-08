La poste arménienne HayPost ouvre un bureau moderne au village frontalier de Barekamavan dans la région de Tavouch

Un bureau d’un concept moderne de la poste arménienne HayPost vient d’être inauguré le 12 août au village frontalier de Barekamavan dans la région de Tavouch au nord-est de l’Arménie. Etaient présents à l’inauguration Stepan Dzatouryan le vice-ministre arménien de l’Industrie des hautes technologies et le directeur général de HayPost, Hayk Karapetyan. Par cette inauguration d’un bureau de poste dans un village frontalier de l’Arménie, la direction de HayPost désire couvrir tout le territoire de l’Arménie des villes jusqu’aux villages. L’ouverture d’un bureau à Barekamavan, village qui fut soumis aux tirs azéris en juillet, la direction de HayPost désire renforcer la présence de ses services auprès des villageois afin qu’ils puissent développer les communications et se sentir soutenus tant par l’Etat arménien que les organisations et services.

Krikor Amirzayan