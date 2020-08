Le troisième avion avec l’aide humanitaire de l’Arménie se dirige vers Beyrouth

Le troisième avion chargé de 12 tonnes d’aide humanitaire se dirige vers Beyrouth, informe le vice-Premier ministre Tigran Avinyan.

L’Arménie et l’Artsakh fourniront ainsi au Liban plus de 36 tonnes de biens essentiels, de nourriture et de médicaments.

Cinquante-six Arméniens libanais sont rentrés chez eux sur les deux vols précédents, le troisième avion transportera 45 autres personnes à Erevan.



Ceux qui sont rentrés se sont retrouvés sans abri et sans moyens de subsistance à la suite de l’explosion à Beyrouth.

Selon Tigran Avinyan, ils sont citoyens de la République d’Arménie ou membre de la famille d’un citoyen de la République d’Arménie et ont une résidence en Arménie.

« Le peuple arménien soutient le Liban frère ; notre soutien sera continu », a déclaré le vice-Premier ministre.