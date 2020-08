Anita Conti, la grande « Dame de la mer »

Océanographe, écrivain, photographe, cette femme d’exception fut une pionnière de l’écologie maritime.

Ce fut un ondoiement à la fois païen et sacré, un baptême dans le culte de l’océan et de la nature. Dès ses premières semaines, Anita Conti fut marquée. Elle n’est qu’un nourrisson quand son père la plonge dans la mer, au large de Lorient. La mode des « bébés nageurs » n’est pourtant pas apparue mais Léon Caracotchian, médecin d’origine arménienne, est acquis aux théories hygiénistes. Un brin fantasque, il cultive l’art de se soigner en harmonie avec les forces et les ressources naturelles.

