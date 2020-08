En Arménie, des manifestants demandent la possibilité de se rendre en Russie

Un groupe de citoyens arméniens s’est rassemblé hier près de bureaux gouvernementaux à Erevan pour exiger la possibilité de quitter le pays pour se rendre en Russie.

Certains citoyens arméniens qui vivent et travaillent de manière permanente en Russie étaient venus en Arménie avant l’introduction de l’état d’urgence lié au Coronavirus en mars et ont dû rester dans le pays en raison de la fermeture ultérieure des frontières internationales.

Cinq mois plus tard, beaucoup d’entre eux, y compris ceux qui détiennent également des passeports russes, disent qu’ils ne peuvent pas retourner en Russie pour (...)