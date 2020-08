Coronavirus : l’Arménie prolonge l’état d’urgence d’un mois

Invoquant la nécessité de maintenir la tendance positive actuelle dans la lutte contre le Coronavirus, le gouvernement arménien a décidé de prolonger encore d’un mois l’état d’urgence lié à la pandémie.

Dans le même temps, les autorités arméniennes ont levé certaines interdictions et restrictions introduites en mars, notamment l’interdiction de tenir des réunions politiques.

Lors d’une session spéciale du gouvernement qui s’est tenue mercredi, le Premier ministre Nikol Pachinian a déclaré qu’il espérait que cette cinquième prorogation de l’état d’urgence serait la dernière, exhortant les citoyens à continuer de suivre les règles anti-épidémiques fixées par les autorités.

« Après avoir traversé une situation dramatique et avoir dû faire face à 806 décès causés par le Coronavirus (et 234 décès de patients ayant le coronavirus mais étant morts de suite d’autres maladies préexistantes), nous avons une chance d’arriver à une situation totalement nouvelle à l’automne... En fait, à une situation de vaincre totalement l’épidémie, indépendamment de ce qui se passera dans le monde », a assuré Pachinian.

Le Premier ministre a souligné que le port du masque dans tous les espaces publics, qui est obligatoire en Arménie depuis juin, reste la pierre angulaire de la stratégie anti-épidémique de son gouvernement.

« Si nous faisons preuve d’une discipline exceptionnelle dans le port du masque, nous pouvons considérer que nous - je veux dire nous tous, tous nos citoyens - avons pratiquement résolu le problème du coronavirus. Sinon, nous reviendrons à la situation de juillet », a averti Pachinian, faisant référence au pic apparent de l’épidémie au cours de la première partie du mois dernier lorsque plus de 700 nouveaux cas de coronavirus et environ 15 décès étaient signalés quotidiennement en Arménie.

Depuis le début de l’épidémie en mars, plus de 40000 cas de coronavirus ont été identifiés dans le pays du Caucase du Sud, qui compte une population d’environ 3 millions d’habitants. Selon le ministère arménien de la Santé, plus de 33 000 personnes atteintes du Coronavirus ont vaincu cette infection respiratoire.

Les prolongations mensuelles de l’état d’urgence sont de plus en plus critiquées par les groupes d’opposition arméniens ces derniers mois. Certains d’entre eux ont affirmé que Pachinian exploitait la crise du Coronavirus pour empêcher des manifestations de rue anti-gouvernementales.

Dans sa décision actuelle, le gouvernement de Pachinian a levé les restrictions sur les rassemblements politiques et les manifestations publiques à travers le pays, les rendant subordonnées aux règles de sécurité sanitaire qui obligent tous les participants à porter des masques et à maintenir une distance sociale d’au moins 1,5 mètre.

En présentant la décision du gouvernement sur la cinquième prorogation de l’état d’urgence, le ministre de la Justice, Rustam Badasian, a également annoncé que l’Arménie lèverait l’interdiction d’entrée dans le pays pour les étrangers par voie aérienne, mais exigera qu’ils s’auto-isolent pendant 14 jours ou produisent un test négatif avant de pouvoir se déplacer librement.

Badasian a ajouté que les gens seront aussi autorisés à organiser et à participer à des réunions familiales et à d’autres événements de divertissement dans des espaces ouverts et fermés, mais avec pas plus de 40 participants et en maintenant toutes les règles de sécurité sanitaire fixées par le gouvernement. De plus, a précisé le ministre, les restrictions seront supprimées pour le transport des marchandises aux douanes.

Pachinian a souligné que toutes les interdictions et restrictions introduites par son gouvernement, y compris les réunions politiques, étaient fondées sur la situation épidémiologique et que leur suppression est également conditionnelle à cela. « Si, à Dieu ne plaise, à la suite de la suppression de ces restrictions, nous voyons les chiffres grimper à nouveau, nous serons obligés de les réintroduire », a averti le Premier ministre.