Plus d’une centaine d’Arméniens du Liban rapatriés en Arménie

Lors des deux premiers vols Erévan-Beyrouth-Erévan qui ont apporté une aide humanitaire au Liban suite à l’explosion, plus d’une centaine d’Arméniens du Liban ont profité des vols retours pour se réfugier en Arménie. Ils étaient au nombre de 56 au premier vol-retour et 45 au second à avoir choisi de quitter Beyrouth où leurs appartements étaient détruits, pour s’installer en Arménie, leur patrie d’origine. Information communiquée par Tigran Avinyan le vice-Premier ministre arménien. La plupart de ces Arméniens du Liban qui ont préféré s’installer en Arménie au regard des conditions précaires de leur existence, avaient également la nationalité arménienne. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian avait déclaré il y a quelques jours que l’Arménie était prête à accueillir ses membres de la diaspora. Le République de l’Artsakh avait également affirmé qu’elle était disposée à accueillir plusieurs centaines d’Arméniens du Liban.

Krikor Amirzayan