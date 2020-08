Le gouvernement arménien a prolongé d’un mois la situation d’urgence sanitaire en Arménie

Le gouvernement arménien vient de prolonger d’un mois supplémentaire la situation d’urgence sanitaire et de respect des règles de confinement en Arménie. Mise en place le 16 mars dernier, cette situation d’urgence sanitaire suite à l’épidémie du coronavirus sera ainsi prolongée jusqu’au 11 septembre à 17 heures. « Nous sommes obligés de prolonger la situation d’urgence encore un mois et espérons que ce sera la dernière fois que l’on reportera » dit Nikol Pachinian le Premier ministre arménien qui a pris cette décision en concertation avec les autorités sanitaires du pays. Le pic de l’épidémie a été atteint le mois dernier en Arménie et on assiste à une lente baisse des courbes liées aux infections. L’Arménie qui est dans la région le pays le plus lourdement atteint par le virus en proportion du nombre de sa population.

Krikor Amirzayan