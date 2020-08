Création par l’UGAB d’un fonds dédié pour le Liban et d’une équipe d’intervention d’urgence : plus de deux millions déjà levés

En réaction à l’explosion dévastatrice à Beyrouth, qui a eu lieu il y a moins d’une semaine, le Conseil Central de l’UGAB a lancé une campagne de levée de fonds dédiés afin d’intensifier l’aide apportée aux Arméniens du Liban. Le soutien immédiat et d’une grande générosité a permis de collecter à ce jour plus d’1 million de dollars en un week-end, de la part des philanthropes et donateurs du monde entier. Ce premier million a doublé grâce à une contribution du Président du Conseil d’Administration central de l’UGAB, Vatche Manoukian et son épouse Tamar. Tous les fonds levés par la suite seront eux aussi dédiés à l’urgence de la situation au Liban.

Parmi les contributions importantes, d’un montant de 100 000 $ et plus, il faut citer Elie et Elzbieta Akilian (Etats-Unis), Yervant Demirdjian (Etats-Unis), Haig et Elsa Didizian (Royaume-Uni), Nigol Koulalian (Etats-Unis), Levon et Claude Nazarian (Etats-Unis), Joseph et Jenny Oughourlian (Royaume-Uni), Berge et Vera Setrakian (Etats-Unis), Sam et Silva Simonian (Etats-Unis), Sinan et Angele Sinanian (Etats-Unis) et un donateur souhaitant rester anonyme des Etats-Unis.

L’UGAB exprime son immense gratitude à l’égard de ses bienfaiteurs et à nos remarquables donateurs locaux, y compris les Jeunes Professionnels (Young Professionnal, YP) et nos sympathisants du monde entier.

Pour le Président de l’UGAB Monde, Berge Setrakian, « nous avons été impressionnés par la vague d’importantes contributions en moins d’une semaine. C’est ensemble que nous pourrons répondre aux immenses besoins sur le terrain et avec l’intervention de l’équipe d’intervention d’urgence de l’UGAB en cas de catastrophe, bénévole et dévouée, qui œuvre avec héroïsme sur le terrain ».

L’UGAB fait appel à tous les Arméniens du monde entier afin qu’ils soient eux-aussi une bouée de sauvetage pour nos compatriotes libanais, en faisant rapidement preuve de générosité et fasse un don pour que nous puissions maximiser notre soutien.

Du fait des difficultés que supposent les chèques envoyés par voie postale, les dons en ligne et par téléphone seront appréciés. Pour en savoir sur le Fonds humanitaire de l’UGAB créée à la Citibank (New-York) et aux missions qu’il permet d’accomplir, visitez le site www.agbugiving.org/lebanon ou appelez le 001-212-319-6383 (du lundi au vendredi de 9h à 17h heure locale). Pour les virements par téléphone, envoyez un mail à [email protected]

L’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) est l’organisation à but non-lucratif la plus importante du monde consacrée à la préservation du patrimoine arménien. Par le biais de ses programmes éducatifs, culturels et humanitaires, l’UGAB améliore la vie de 500 000 personnes par an en Arménie, en Artsakh et en diaspora. Depuis sa création en 1906, l’UGAB est restée fidèle à son objectif suprême : permettre la prospérité des Arméniens du monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.agbu.org

Media Inquiries :

AGBU Press Office

55 East 59th Street

New York, NY 10022-1112

Phone : 212.319.6383

Email : HYPERLINK « mailto:[email protected] » [email protected]