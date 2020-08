Une secousse en Turquie la nuit dernière près de la frontière arménienne la nuit dernière a été ressentie à Erévan

Cette nuit à 3h29 un tremblement de terre de moyenne puissance à secoué l’est de la Turquie près de la frontière arménienne. Une secousse ressentie à 4 degrés sur l’échelle de Richter dans les régions arméniennes d’Armavir et Ararat et entre 3 et 4 degrés à Erévan. L’épicentre du séisme de 4,2 degrés se trouvait à 12 km au sud-est de la ville d’Igdir, située de l’autre côté du mont Ararat en Turquie, à quelques kilomètres de la frontière de l’Arménie. Le centre de la secousse était à 10 km de profondeur et il atteint 5 à 6 degrés à proximité.

En Arménie aucun dégât ni victimes sont signalés.

Krikor Amirzayan