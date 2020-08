La start-up arménienne Krisp a levé un investissement de 5 millions de $ en un an seulement

La start-up arménienne Krisp a levé un investissement de 5 millions de dollars en un an seulement, a déclaré le ministre arménien de l’industrie de la haute technologie, Hakob Arshakyan.

Selon le rapport de TechChrunch , la technologie intelligente de suppression du bruit de Krisp , qui réduit au silence les sons ambiants et isole la voix pour les appels, a fait face au passage mondial vers la présence virtuelle, transformant la première niche en de vrais clients et attirant une nouvelle série d’investissement de 5 millions de dollars de financement pour élargir et diversifier son offre en temps opportun, écrit le site Web.

Krisp applique un système d’apprentissage automatique à l’audio en temps réel qui a été formé sur ce qui est et n’est pas la voix humaine.

Ce qui n’est pas une voix est soigneusement supprimé même pendant les discours, et ce qui reste semble plus clair.

le système peut fonctionner sur pratiquement tous les appareils, en particulier ceux dotés d’unités d’accélération de l’intelligence artificielle comme la plupart des smartphones modernes.

L’entreprise a commencé par offrir gratuitement son logiciel autonome, avec un niveau payant qui supprimait les délais. Il a également été intégré à l’application de chat social populaire Discord. Mais la vraie affaire est, sans surprise, en entreprise.

« Au début, nos revenus étaient tous pro, mais en décembre, nous avons commencé à intégrer des entreprises. Le COVID a vraiment accéléré ce plan », a expliqué Davit Baghdasaryan, co-fondateur et PDG de Krisp.

« En mars, notre plus gros client était une grande entreprise technologique de 2 000 employés - et ils ont acheté 2 000 licences, car tout le monde est distant. Peu à peu, l’entreprise prend le dessus, car nous signons des banques, des centres d’appels, etc. Mais nous pensons que Krisp sera toujours axé sur le consommateur, car tout le monde en a besoin, non ? » a-t-il ajouté.

Aujourd’hui, encore plus de grandes entreprises se sont inscrites, y compris un centre d’appels comptant quelque 40 000 employés. Davit Baghdasaryan dit que la société est passée de 0 à 600 entreprises payantes et de 0 à 4 millions de dollars de revenus annuels récurrents en une seule année, ce qui donne probablement à l’investissement - par Storm Ventures, Sierra Ventures, TechNexus et Hive Ventures - un investissement assez sûr.

En mars, Forbes a recommandé l’application fabriquée en Arménie pour le travail à distance au milieu de l’épidémie de coronavirus.