Viva-MTS lance deux nouveaux centres de service

La société de télécommunications Viva-MTS a déclaré qu’elle continuait à investir dans la fourniture d’un service de haute qualité et à maintenir le haut niveau de satisfaction de la clientèle.

Selon le communiqué de presse d’une entreprise, elle a lancé deux centres de services. L’un d’eux opère à Erevan et est situé au 151/8 rue Andranik, tandis que le second est situé dans la ville de Noyemberyan au 8/1 rue Barekamutyun.

Les nouveaux centres de services offrent tous les services qui intéressent l’abonné : plans tarifaires postpayés et prépayés, forfaits corporatifs, une large gamme de numéros de téléphone, gadgets mobiles, y compris les téléphones mobiles, etc. Il existe également une disponibilité du système de paiement MobiDram.

« Le domaine des télécommunications nécessite la continuité des investissements, l’amélioration continue de la couverture du réseau, ainsi que le réseau des centres de services. Dès le premier jour de fonctionnement, nous avons été guidés par ce principe. Et même si l’objectif principal du développement de Viva-MTS est le développement de ses plateformes digitales, sur la base de notre stratégie de transformation digitale, nous sommes également attentifs à l’augmentation du nombre de nos centres de services Et dans ce cadre, nous avons déplacé notre centre de services de Noyemberyan dans un espace plus spacieux et confortable , ainsi que d’avoir lancé un autre centre de services entièrement nouveau dans le district administratif de Malatia-Sebastia, en tenant compte de la charge de travail du centre de services déjà opérationnel. Je voudrais également ajouter que Viva-MTS augmente constamment le nombre de ses centres de services .Nous remercions nos abonnés pour leur confiance et pour l’utilisation de nos services », a déclaré Ralph Yirikian, directeur général de Viva-MTS.

En raison de la situation pandémique, les centres de service fonctionnent toujours dans un mode différent - du lundi au vendredi de 10 h 00 à 18 h 00. Les samedis et dimanches sont des jours sanitaires. Dès le retour à son rythme de travail habituel, les centres de services seront ouverts du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.