La nouvelle loi arménienne augmente les droits des internautes

La nouvelle loi arménienne sur les communications électroniques augmente les droits des utilisateurs d’Internet, a déclaré le spécialiste de la sécurité de l’information David Sandukhchyan lors d’une conférence de presse.

Il a déclaré que la loi précédente ne contenait pas de dispositions interdisant le traitement discriminatoire par les opérateurs de télécommunications. Selon lui, la nouvelle version de la loi consolidera par voie législative ce principe et, si nécessaire, les organismes de contrôle compétents pourront défendre les droits des consommateurs.

David Sandukhchyan a souligné que les utilisateurs paient pour accéder à différents sites à la même vitesse, tandis que les lacunes législatives existantes permettent aux opérateurs de donner la priorité à certaines plates-formes.

"Désormais, en raison de l’épidémie, tout le monde se trouve sur Internet et, en général, la bande passante, la qualité de la connexion Internet, en gros, diminue. Par conséquent, lorsque la densité du trafic augmente et que le réseau ne peut pas résister, alors le l’opérateur peut donner la préférence à l’un des fournisseurs de contenu, par exemple, des fournisseurs locaux ou étrangers. Par exemple, il peut accélérer YouTube et ralentir Facebook, ou d’autres sites qui ne paient pas pour cela. De tels cas se sont produits dans un certain nombre de pays, et ce problème persiste », a déclaré l’expert.

À son tour, le député du bloc parlementaire Mon Pas Anush Begloyan a déclaré que la loi révisée met la législation en conformité avec les meilleures pratiques internationales, les exigences modernes, limitant la capacité des fournisseurs à recevoir des super-profits.

Anush Begloyan a également noté qu’en vertu de la nouvelle loi, les opérateurs seront limités dans les types d’informations sur les utilisateurs qu’ils peuvent stocker.

« Les opérateurs de télécommunications devraient être limités uniquement aux données nécessaires pour fournir des services ou collecter des paiements. D’autres données, ne servant pas ces objectifs, ne devraient pas être enregistrées et stockées », a-t-elle déclaré.