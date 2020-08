Le président d’une union agricole appelle au remplacement des systèmes anti-grêle

Le président de l’Union agraire Hrachya Berberyan a déclaré lors d’une conférence de presse que les systèmes anti-grêle utilisés en Arménie sont inefficaces, affirmant qu’ils devraient également être remplacés.

Il a déclaré que l’agriculture du pays avait subi des dommages importants cette année, en particulier dans la province du Shirak, où les tempêtes de grêle ont détruit 10% de la récolte.

Selon Hrachya Berberyan, les installations anti-grêle de la province ne sont pas efficaces et doivent être remplacées par des grilles anti-grêle, qui garantissent une efficacité à 100%. Dans ce contexte, il a appelé le gouvernement à aider les agriculteurs locaux.

Il a dit qu’il y avait aussi un problème avec les exportations, dont la plupart sont des abricots. « Les pêches, les raisins ne sont pas beaucoup exportés. Cette année, nous verrons si nous pouvons exporter du raisin. En raison de la très bonne récolte, nous sommes plus préoccupés par ses ventes : les conserveries et les établissements vinicoles locaux ne peuvent pas acheter de raisin en très grande quantité ", a déclaré Hrachya Berberyan.

Selon lui, le seul produit agricole que l’Arménie peut exporter avec succès ou du moins ne pas importer cette année concerne la pomme de terre. Il a déclaré que des négociations sont en cours avec un supermarché de Moscou sur la fourniture d’environ 1 000 tonnes de pommes de terre par mois.

« Si aujourd’hui nous prenons quelques mesures correctes, alors la croissance de l’agriculture sera assurée l’année prochaine », a déclaré Hrachya Berberyan.

Auparavant, le vice-ministre de l’Économie Arman Khojoyan avait déclaré que 58000 tonnes de fruits et légumes (abricots, cerises, tomates, fraises) avaient déjà été exportées d’Arménie en 2020, mais ce chiffre est 15% inférieur à celui des légumes et fruits exportés dans le même laps de temps de 2019. Arman Khojoyan a noté qu’un grand rendement d’abricots était attendu cette année, mais en raison des conditions météorologiques, la récolte finale a été plus faible, ce qui a également affecté les exportations, qui ont diminué de 3 000 tonnes