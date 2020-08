Un employé de l’UFC licencié pour avoir permis à Edmen Shahbazyan d’entrer dans l’octogone avec le drapeau de l’Artsakh

« Un employé de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) âgé de 20 ans a été licencié pour avoir permis à Edmen Shahbazyan d’entrer dans l’octogone avec le drapeau de l’Artsakh, et nous avons été condamnés à une amende. Les ambassades turque et azerbaïdjanaise dans différents pays ont obtenu ce qu’elles voulaient » a déclaré Edmond Tarverdyan, directeur et responsable du Glendale Fighting Club aux États-Unis.

Edmen Shahbazyan, entré dans l’octogone avec le drapeau de l’Artsakh lors de l’UFC Fight Night 173 à Las Vegas le 2 août, ce qui a été critiqué par les ambassades turque et azerbaïdjanaise dans certains pays.

Plus tôt, l’entraîneur de lutte du champion européen de lutte libre Edmen Shahbazyan, Martin Berberyan, a déclaré que les ambassades de plusieurs pays, en particulier la Turquie, s’étaient plaints de l’entrée du combattant arménien dans l’octogone avec le drapeau de l’Artsakh.

Selon Edmond Tarverdyan, il a reçu un appel de l’UFC le 4 août.

« L’année dernière, l’UFC a été vendue à de grandes entreprises chinoises et tout a changé là-bas ... Il y a des changements dans la gestion de l’organisation, des personnes avec de grands noms sont en charge de cette organisation. J’ai été appelé et informé que l’ambassade de Turquie en Russie et la Turquie s’était plainte du drapeau de l’Artsakh et avait déclaré que les Arméniens étaient des »terroristes« et n’avaient pas le droit d’aller dans l’octogone avec le drapeau de l’Artsakh. Il y avait aussi des plaintes des ambassades d’Azerbaïdjan en Turquie et en Russie », a-t-il noté.

« Depuis le 5 août, nous n’avons pas été pénalisés. Lors de l’appel téléphonique, j’ai dit que nous essayons de montrer que nous sommes aux côtés de notre pays, nous représentons l’Arménie, de cette manière nous présentons notre plainte concernant la situation tendue récente dans le Tavush et que l’Artsakh est notre pays, les Arméniens y vivent. et nous devons défendre notre nation. Le but de notre équipe aux États-Unis est de représenter les Arméniens, la nation arménienne, notre pays dans tous les grands tournois », at-il ajouté. »Edman sortant de l’octogone avec le drapeau de l’Artsakh avait exactement cette mission.« Selon le chef de l’UFC, Dana White, l’UFC a décidé de licencier son employé de 20 ans, responsable de l’uniforme des athlètes et du drapeau qu’ils portent. »Les grands combats de l’UFC sont sponsorisés par Reebok. Les athlètes sont tenus d’entrer dans l’Octogone uniquement avec la marque et le logo Reebok« , a noté Edmond Tarverdyan. »Nous avons été privés de financement Reebok en guise de sanction« , a-t-il déclaré. »C’est dommage, mais les ambassades d’Azerbaïdjan et de Turquie ont atteint leur objectif. Je veux que tout le monde le sache. Je suis désolé que le personnel de l’UFC ait souffert à cause de nous. Il n’y avait rien de tel que de nuire à l’UFC. Je ne me sens pas mal au sujet de la sanction financière, je me sens encore plus mal que quelqu’un d’autre ait souffert à cause de nous. « »Je me suis excusé auprès du responsable de l’UFC, nous n’avons pas fait attention, nous ne savions pas et ne voulions pas leur créer de problèmes, nous n’avons eu de problème personnel avec personne."