La réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et de la Turquie s’est tenue à Ankara

Le ministre azéri des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov, a rencontré son homologue turc Mevlüt Çavuşoğlu à Ankara.

Après la rencontre en tête-à-tête, les ministres ont tenu une réunion élargie aux membres des deux délégations.

Les parties ont échangé des vues sur de nombreux aspects de l’agenda de la coopération bilatérale, ainsi que sur des questions régionales et mondiales.

LIVE : Turkish and Azerbaijan foreign ministers hold a press briefing after bilateral discussions in Ankara https://t.co/B7IqczeaAv

— PresserWatch (@PresserWatch) August 11, 2020