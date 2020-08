Disparition à Istanbul de Kerovpé Tchilingir (80 ans), l’unique héritier de Mathilde Manoukian « la Reine des maisons closes »

Le 6 août est mort à Istanbul Kerovpé Tchilingir (80 ans) le fils et unique héritier de la femme d’affaire connue Mathilde Manoukian a indiqué le site Ermenihaber. Mathilde Manoukian, « la Reine des maisons closes » était à la tête d’une fortune en Turquie. Elle a disparu il y a quelques années laissant un patrimoine important à son unique fils.

La cérémonie funèbre de Kerovpé Tchilingir s’est déroulée en l’église arménienne Sourp Vartanantz de Ferikeuy un quartier d’Istanbul. Le défunt repose désormais au cimetière arménien de Ferikeuy.

Mathilde Manoukian était l’une des femmes les plus influentes de Turquie et une femme d’affaire réussie à la tête d’une fortune immense qu’elle lassa à son fils en héritage. Selon les médias, Mathilde Manoukian avait 50 bureaux, 50 boutiques, 4 maisons d’été, 220 taxis, 37 maisons closes, 40 immeubles, 2 usines, 1 bateau de croisière, une Rolls Royce, 4 voitures BMW, 4 voitures Mercedes, des hôtels et des bijoux pour des milliards de livres turques.

Krikor Amirzayan