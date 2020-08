Le 3e vol humanitaire de l’Arménie avec 12 tonnes de médicaments et matériel médical au Liban s’est déroulé hier

Hier le 3e vol humanitaire de l’Arménie devaient emmener 12 tonnes d’aide au Liban par le vol Erévan-Beyrouth à bord de la compagnie aérienne Armenia. Indication du vice-Premier ministre Tigran Avinyan qui ainsi confirmé la suite du soutien de l’Arménie à la population de Beyrouth touchée par l’explosion de mardi dernier. Le premier vol humanitaire de l’Arménie en direction du Liban eut lieu le 8 août, le second le 9 août au nom du peuple de l’Artsakh et ainsi le troisième s’est déroulé le 11 août avec des médicaments et du matériel médical. Les dernières données de l’explosion de Beyrouth font état de plus de 220 morts et plus de 5 000 blessés. La communauté arménienne compte 13 victimes et 300 blessés selon un chiffre provisoire.

Krikor Amirzayan