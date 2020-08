Le centenaire du Traité de Sèvres a entraîné un sursaut d’animosité entre Armenie et Turquie

Les agences diplomatiques d’Arménie et de Turquie ont échangé des remarques acrimonieuses cette semaine à propos d’un traité vieux d’un siècle considéré différemment par Erevan et par Ankara.

Une conférence s’est tenue en Arménie le 10 août pour marquer le 100e anniversaire du Traité de Sèvres qui a été signé entre les Alliés de la Première Guerre mondiale, une coalition dirigée par la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et d’autres, contre les puissances centrales, y compris l’empire Ottoman.

Le traité de 1920 qui n’a jamais été ratifié par la Turquie, s’il était mis en œuvre, aurait notamment donné à l’Arménie un territoire beaucoup plus vaste que ce qu’elle a eu, y compris un accès à la mer Noire.

Dans son discours aux universitaires participant à la conférence d’Erevan, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a qualifié le traité signé dans une banlieue parisienne de « fait historique ».

« Tout comme le Traité de Versailles a instauré la paix en Europe, le Traité de Sèvres visait à ramener la paix dans les anciens territoires d’Asie occidentale de l’Empire ottoman. Il a mis fin aux souffrances et aux privations provoquées par la guerre que subissaient les peuples de notre région. Il a annoncé la fin des « années maudites » », a commente Pachinian.

« Le Traité de Sèvres a réaffirmé l’association historique incontestable de notre nation avec les hauts plateaux arméniens, où le peuple arménien est né, a vécu, développé son État et sa culture pendant des millénaires », a t-il ajouté.

Les remarques faites par Pachinian et d’autres dirigeants arméniens, y compris le président Armen Sarkissian, à l’occasion de ce centenaire ont suscité une vive réaction de la part de la Turquie qui a décrit le Traité de Sèvres comme une affaire qui « mettait en avant les plans honteux d’invasion et de destruction ».

« L’honorable nation turque a envoyé le [Traité] de Sèvres dans le tas de cendres de l’histoire à travers sa guerre héroïque de libération, suivie du traité de paix de Lausanne du 24 juillet 1923. Il n’est pas étonnant de voir que ceux qui choisissent de susciter l’animosité d’une leçon de l’histoire après un siècle d’espoir tentent de s’aider de ce document », a déclaré lundi le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur son site officiel.

Réagissant à la déclaration d’Ankara, la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Anna Naghdalian, a rétorqué le 11 août que « cela démontre une fois de plus l’incapacité de ce pays [la Turquie] à faire face à son passé ».

« Tout en évitant d’affronter son passé et en exhortant les autres à« tirer les leçons de l’histoire au lieu de l’animosité », la Turquie continue sa politique traditionnelle de justification du génocide arménien et de menace du peuple arménien de nouvelles atrocités », a pointé Naghdalian dans un commentaire officiel.

« Les mesures prises par la Turquie pour saper la paix et la sécurité dans notre région et sa posture militaire contre l’Arménie font partie de la politique expansionniste du gouvernement turc qui vise à déstabiliser ses régions voisines. Seule la reconsidération d’une telle politique et la capacité de la Turquie à affronter le passé ouvriront la voie à une véritable réconciliation entre les peuples de notre région », a souligné la représentante du ministère arménien des Affaires étrangères.

L’Arménie et la Turquie n’ont pas de relations diplomatiques. Les efforts de rapprochement soutenus au niveau international en 2008-2009 n’ont finalement abouti à aucune normalisation et la frontière entre les deux pays voisins reste fermée à ce jour.