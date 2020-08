La Turquie a accusé l’Arménie de poursuivre des « objectifs sournois » en évoquant le Traité de Sèvres 100 ans plus tard.

Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué qu’ « évoquer le traité de Sèvres que la nation turque a annulé il y a 100 ans » est absurde.

" Le Traité de Sèvres, qui visait à démanteler notre patrie et à mettre fin à notre indépendance et à notre souveraineté au lendemain de la Première guerre mondiale, a été un exemple qui a mis en avant les plans honteux d’invasion et de destruction.

L’honorable nation turque a réduit Sèvres en cendres par sa guerre de libération héroïque, suivie par le Traité de paix de Lausanne du 24 juillet 1923. Il n’est pas surprenant de voir que ceux qui choisissent de tirer de l’animosité plutôt qu’une leçon de l’histoire après un siècle d’absence, espèrent que ce document les aidera.

La réponse de la noble nation turque à ceux qui avaient osé envahir l’Anatolie et son coup dur à l’impérialisme se trouve dans les manuels d’histoire. Cette glorieuse lutte a également servi d’exemple à d’autres nations opprimées.

Aujourd’hui, après 100 ans, il est absurde qu’une administration incapable de nourrir même sa propre population ose présenter le document de Sèvres que la nation turque a déchiré.

Ceux qui poursuivent des objectifs aussi sournois doivent bien savoir qu’ils ne pourront pas atteindre leurs buts face à la détermination de la Turquie à assurer l’ indivisibilité de sa patrie et de sa nation.

L’Arménie, qui poursuit son occupation illégale des terres azerbaïdjanaises depuis des années, est le véritable obstacle à la paix et à la stabilité régionales. Il est temps pour les autorités arméniennes d’abandonner leurs politiques nationalistes et chauvines agressives et de revenir à la raison" conclu le communiqué.

Signé le 10 août 1920 entre les puissances alliées et l’Empire ottoman, le traité de Sèvres avait pour but de liquider l’Etat ottoman et d’établir un accord de paix d’après-guerre, suite à la défaite de ce dernier pendant la guerre.

Par le traité de Sèvres, la Turquie devait reconnaître l’Arménie comme un État libre et indépendant. La Turquie et l’Arménie accepteraient de laisser la démarcation des frontières des deux pays dans les provinces d’Erzrum, Trabzon, Van et Bitlis (vilayets) à la décision des États-Unis (la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson qui le 22 novembre sera également marquer son 100e anniversaire) et accepter immédiatement sa décision et toutes les autres propositions - de donner à l’Arménie un accès à la mer et à la démilitarisation de tous les territoires ottomans adjacents à la frontière mentionnée.

Le traité de Sèvres n’a pas été entièrement ratifié mais n’a jamais été dénoncé non plus.

Le 10 août 2020, l’Arménie a tenu une conférence scientifique à l’occasion du 100 ème anniversaire du Traité. Dans une allocution aux participants de la conférence, le Premier ministre Nikol Pashinyan a déclaré : « Le traité de Sèvres est un fait historique. Il en est ainsi à ce jour ».

« Bien que le traité de Sèvres n’ait jamais été mis en œuvre, il continue d’être un fait historique, qui reflète notre long voyage pour restaurer notre État indépendant. Nous avons le devoir de nous en souvenir, de prendre conscience de son importance et de suivre son message » a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan.