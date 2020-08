Lettre ouverte à Nikol Pashinyan, Premier ministre d’Arménie La Commission d’enquête judiciaire va-t-elle également intenter une action pénale contre Nikol Pashinyan ?

Cher Monsieur le Premier Ministre,

Le 31 juillet, le Comité d’enquête judiciaire a ouvert une procédure pénale contre Jirayr Sefilyan pour diffamation envers le juge Makyan. L’affaire est basée sur la publication Facebook de M. Sefilyan, où il utilise son droit à la liberté d’expression pour critiquer le système judiciaire hérité du régime précédent, système utilisé par le juge Makyan.

Cette affaire pénale est très préoccupante car elle viole gravement le droit de M. Sefilyan à la liberté d’expression. Étant donné que celui-ci est un des dirigeants de l’opposition, ancien prisonnier politique, et qu’il n’a eu de cesse de critiquer le pouvoir judiciaire hérité de l’époque de Serj Sargsyan, cette affaire apparait clairement comme une persécution politique.

Monsieur le Premier Ministre, de nombreux citoyens de la République d’Arménie et représentants de la diaspora, s’expriment de manière très critique sur les réseaux sociaux et dans la presse à l’égard des juges et du système judiciaire en général.

La Commission d’enquête judiciaire va-t-elle ouvrir des poursuites pénales contre tous ses concitoyens, ainsi que contre les Arméniens de la diaspora ?

Vous-même, en tant que Premier ministre, vous avez à plusieurs reprises critiqué les juges, et utilisé parfois des mots plus durs que M. Sefilyan : « les juges sont à l’agonie ! ».

Cette commission va-t-elle également intenter une action pénale contre vous ?

Compte tenu du fait que la police judiciaire de la République d’Arménie est sous votre autorité directe, et que nous supposons que vous avez été informé de cette procédure, nous sommes particulièrement inquiets et troublés.

Si cette procédure se poursuivait, ce serait un très mauvais précèdent et elle marquerait, dans la nouvelle Arménie, le début de persécutions politiques à l’égard de l’opposition, effaçant alors tous les espoirs de justice et de l’égalité qui avait suscité la révolution.

Nous vous écrivons en vue d’avoir vos explications sur cette affaire.

Et nous réaffirmons la solidarité de l’Organisation diasporique de Renaissance arménienne avec Jirayr Sefilyan, avec tous les citoyens d’Arménie et de diaspora qui attendent de votre gouvernement la tenue de ses promesses, la transformation fondamentale du système judiciaire, et la condamnation des juges qui ont participé aux persécutions et crimes politiques commis par les anciennes autorités.

Organisation diasporique Renaissance arménienne

10 août 2020