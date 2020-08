Près de 100 pierres de dragon (vishapakar) recensées en Arménie

Selon une équipe d’archéologues de l’Académie des Sciences d’Arménie à l’issue de travaux de recherches en Arménie, ces dernières années près de 100 pierres de dragon (Vishapakar, représentation de dragons sur des pierres dressées) furent recensées en Arménie. 18 de ces pierres de dragon furent déplacées de leur lieu d’origine dont 5 furent coulés dans un socle en béton…



De ces 5 pierres 4 se trouvent dans la région d’Arakadzodn et une à Erévan. L’une de ces pierres de dragon se trouve au cimetière du village de Dachtadem, une autre dans un parc au village de Davtachen, une autre à Nor Anberd, enfin une autre près du lac Karé d’Aragatz non loin de l’observatoire des rayonnements cosmiques A. Alikhanyan et une au parc Oragatsev à Erévan. Cette dernière fut ramenée du lieu appelé Ajdahayourt dans les monts Kégham.

En Arménie les recherches sur ces pierres de dragon avancent. Ces pierres étant l’une des curiosités archéologiques les plus intéressantes de l’Arménie. Elles furent découvertes au 19e et 20e siècle et attirent la curiosité des chercheurs Arméniens qui ont à ce jour recensé une centaine de ces objets fabriqués par l’homme dans des temps très anciens sur le Plateau arménien. Elles restent pour leur grande majorité une énigme non encore élucidée totalement.

Krikor Amirzayan