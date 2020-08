Le dessinateur Kiraz est mort

Qui ne connaît les célèbres Parisiennes de Kiraz publiées dans Jours de France ?

Edmond Kirazian est né au Caire le 25 août 1923

Passionné par le dessin, d’origine arménienne dit « Kiraz », il commence son œuvre artistique très tôt et publie ses premiers dessins à caractère politique à l’age de 17 ans, pour des journaux comme « Image », « Parade », la « Réforme d’Alexandrie » ou dans « Al Moussavar », sous le nom de « Kiraz ».

Kiraz arrive du Caire à Paris en 1946 et commence par dessiner pour le journal « La Bataille » (1950-51). Il continuera par la suite dans le « Rouge et le Noir » (1951-52), « Samedi Soir » (1952-54), et « Ici Paris » (1955-59) où il réalise des planches pour la rubrique intitulée « Carnets de Belles ». Dans cette période d’après-guerre Kiraz fréquentera des dessinateurs comme Peynet, Effel, Bellus, Faizant, Bosc, Chaval, Aldebert, Dubout…

Marcel Dassault qui avait remarqué ses dessins dans Ici Paris, lui demande en 1959 de créer en exclusivité pour son hebdomadaire « Jour de France », qu’il vient de créer, une rubrique intitulée « Les Parisiennes ». C’est la naissance de ses fameuses jeunes femmes mutines, élégantes, ingénieuses ou malicieuses et intemporelles. Jusqu’en 1987, Kiraz produira à concurrence de deux pages noir et blanc et une page couleur par semaine, soit prés de 25 000 dessins

Si Jours de France a définitivement fait la réputation de Kiraz, « les parisiennes », continueront à séduire non seulement en France via des revues comme « Gala », « Paris Match », « Vogue » ou « Glamour » mais également étrangères comme « ABC hebdomadaire » et, « Ola » en Espagne, « Grazia » en Italie etc...

Condoléances attristées à sa famille et ses proches.