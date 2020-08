La Grèce souhaite un sommet d’urgence de l’UE sur la Turquie

Athènes, 11 août 2020 (AFP) - La Grèce souhaite un sommet d’urgence de

l’Union européenne sur la Turquie, a annoncé mardi le bureau du Premier

ministre grec Kyriakos Mitsotakis, après l’envoi d’un navire turc de recherche

d’hydrocarbures dans une zone disputée de Méditerranée orientale qui a ravivé

les tensions entre ces deux pays.

"Le ministère des Affaires étrangères va déposer une demande pour un sommet

d’urgence du Conseil des Affaires étrangères de l’Union européenne", a-t-on

déclaré de même source.

Un porte-parole du chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell a, le même

jour, exhorté au « dialogue », jugeant la situation « extrêmement préoccupante ».

"Je ne peux pas vous dire si une décision sera prise aujourd’hui. Mais,

bien sûr, nous sommes d’accord sur le fait que la situation en Méditerranée

orientale est extrêmement préoccupante et doit être réglée par le dialogue", a

dit à la presse ce porte-parole, Peter Stano, selon lequel M. Borrell "déploie

tous les efforts nécessaires« en ce sens. »Apparemment, les événements sur le terrain montrent malheureusement que

(...) davantage doit être fait pour désamorcer les tensions", a-t-il relevé.

Athènes avait la veille accusé Ankara de « menacer la paix » en Méditerranée

orientale, estimant que la présence dès lundi dans cette zone maritime du

navire sismique de recherche turc Oruç Reis constituait "une nouvelle escalade

grave« et »montrait« le »rôle déstabilisant" de la Turquie.

La Grèce « n’acceptera aucun chantage » et "défendra sa souveraineté et ses

droits souverains", avait ajouté le ministère grec des Affaires étrangères

après une réunion des chefs des forces armées convoquée d’urgence.

La marine grecque a localisé mardi l’Oruç Reis au sud-est de l’île de Crète

: il est escorté par une flottille turque, le tout sous la surveillance de

bâtiments de guerre grecs.

La Turquie a précisé que ce bateau procéderait à ses recherches du 10 au 23

août dans une zone située entre la Crète, dans le sud de la Grèce, et Chypre

et au large de la ville turque d’Antalya.

Lundi, le chef du gouvernement grec Kyriakos Mitsotakis a parlé de ce sujet

de tensions entre son pays et son voisin turc, tous deux membres de l’Otan,

avec le président du Conseil européen Charles Michel et avec le secrétaire

général de l’Alliance atlantique Jens Stoltenberg.

"Cette situation doit être réglée dans un esprit de solidarité entre alliés

et en accord avec les lois internationales", a ensuite déclaré M. Stoltenberg

sur Twitter.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avait dénoncé dimanche

les mouvements « extrêmement préoccupants » de la marine turque en Méditerranée

après la signature d’un accord maritime entre l’Egypte et la Grèce.

Cet accord vise à délimiter les frontières maritimes entre ces deux pays et

semble être une réponse directe à un accord similaire conclu en novembre

dernier entre la Turquie et le gouvernement officiel libyen qui a son siège à

Tripoli.

Le pacte turco-libyen, aux termes duquel l’espace maritime de la Turquie

est considérablement élargi, a suscité la colère de la plupart des Etats

situés en Méditerranée orientale, à commencer par la Grèce.

La découverte ces dernières années de vastes gisements gaziers en

Méditerranée orientale a aiguisé l’appétit des pays riverains comme la Grèce,

Chypre, la Turquie, l’Egypte et Israël.