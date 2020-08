Restitution de fin de master-class de l’association Anumera

Un événement organisé par l’Amicale des Arméniens du Périgord, le vendredi 21 août, de 18h à 20h, à l’ancien Évêché 24200 Sarlat la Canéda.

Depuis quelques années déjà, les associations Le Photo Club Sarladais et l’Amicale des Arméniens du Périgord ont tissé des liens et collaboré pour créer des événements culturels comme l’exposition Agoudjian en 2016.

Cette année, est proposée une animation culturelle dans le cadre du 52e Salon d’art photographique : le 21 août, de 18 à 20 h, une master-class de fin de stage est organisée par l’association ANUMERA. Cette association de 12 musiciens bénévoles travaillent sur les musiques traditionnelle orale des pays de l’Est et du bassin méditerranéen et anime des stages de pratique chorale et instrumentale qui cette année auront lieu du 15 au 21 août à Montignac.

Répertoire : Musiques de l’Est et de la Méditerranée, variétés françaises, musique baroque.

Pour l’instant il y aura du Aznavour, Mon amant de St Jean en arménien, Tamzara, Danse de Moustaki en grec, Les yeux noirs en russe et un air serbe, une pièce vocale de François Couperin et d’autres petites surprises

Instruments : Voix mixtes (solistes et ensemble) ; accompagnement guitare ; cette année seront présents des violonistes, un jeune accordéoniste et un târ.

Cette restitution de fin de stage est ouverte gratuitement au public en respectant les normes d’hygiène et de sécurité qui seront en vigueur. La soirée sera animée par Gérard Der Haroutiounian chanteur, musicien, pédagogue et chef de chœur.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉE, MASQUE OBLIGATOIRE ET LAVAGE DES MAINS AU GEL OBLIGATOIRE À L’ENTRÉE, DISTANCIATION SOCIALE À RESPECTER DANS LA SALLE.