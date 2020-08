Les écoles rouvriront le 15 septembre

Les écoles d’Arménie, qui sont restées fermées en raison de la pandémie de coronavirus depuis mars, ouvriront leurs portes le 15 septembre, selon le ministre de l’Éducation Arayik Harutiunian.

Ce dernier a annoncé lundi que la question avait été discutée par de hauts responsables gouvernementaux qui coordonnaient l’état d’urgence dû au coronavirus plus tôt dans la journée.

Le ministre a ajouté que les écoles de formation professionnelle, les écoles de musique et d’art rouvriraient également le 15 septembre.

Tous les établissements doivent se conformer aux règles sanitaires et hygiéniques fixées par le (...)