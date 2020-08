Hommage à Avetis Aharonian, qui a signé le Traité de Sèvres au nom de l’Arménie

Des diplomates de l’ambassade arménienne en France ont rendu hommage à la mémoire du chef de la délégation arménienne à la conférence de paix de Paris, l’écrivain Avetis Aharonian rapporte l’ambassade arménienne en France.

Avetis Aharonian a signé le Traité de Sèvres au nom de la République d’Arménie il y a 100 ans.

Signé le 10 août 1920 entre les puissances alliées et l’Empire ottoman, le traité de Sèvres avait pour but de liquider l’Etat ottoman et d’établir un accord de paix d’après-guerre, suite à la défaite de ce dernier pendant la guerre.

Par le traité de Sèvres, la Turquie devait reconnaître l’Arménie comme un État libre et indépendant. La Turquie et l’Arménie accepteraient de laisser la démarcation des frontières des deux pays dans les provinces d’Erzrum, Trabzon, Van et Bitlis (vilayets) à la décision prise par les États-Unis (la sentence arbitrale du président Woodrow Wilson qui le 22 novembre va également marquer son 100e anniversaire) et accepter immédiatement sa décision et toutes les autres propositions - de donner à l’Arménie un accès à la mer et à la démilitarisation de tous les territoires ottomans adjacents à la frontière mentionnée.

Le traité de Sèvres n’a pas été entièrement ratifié mais n’a jamais été dénoncé non plus.