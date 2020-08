Le Haut Commissaire pour la diaspora rencontre des représentants des médias libano-arméniens

Lors d’une visite à Beyrouth, le Haut-Commissaire aux affaires de la diaspora Zareh Sinanyan a rencontré des médias arméniens au Liban, notamment les journaux Aztag, Zartonk et Ararat, Radio Sevan, les stations de radio Voice of Van et des représentants du département des médias de l’UGAB.

L’ambassadeur arménien au Liban Vahagn Atabekyan, député et chef du groupe d’amitié Arménie-Liban Hrachya Hakobyan, le directeur exécutif du Fonds Arménien Hayastan Haykak Arshamyan et le chef de cabinet du bureau de la Haut-Commissaire Sara Anjargolian étaient présents à la réunion.

La réunion a eu lieu à l’ambassade de la République arménienne au Liban. Le Haut-Commissaire Sinanyan et des journalistes ont discuté d’un large éventail de questions, notamment le renforcement des relations Arménie-Diaspora, le renforcement des liens intercommunautaires, l’activation des réseaux de communication, les séquelles de l’explosion du port de Beyrouth, la situation difficile des médias et la priorisation des zones ciblées de soutien à la communauté libano-arménienne.

À l’issue de la réunion, les parties se sont déclarées prêtes à une coopération étroite.