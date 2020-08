Aurora fait un don de 200000 dollars pour soutenir les citoyens de Beyrouth et lance une collecte de fonds pour la communauté arménienne

Les cofondateurs de l’Initiative humanitaire Aurora Noubar Afeyan, Vartan Gregorian et Ruben Vardanyan, et le président du comité de sélection du prix Aurora, Lord Ara Darzi, ont annoncé qu’Aurora fera un don de 200000 $ pour soutenir les citoyens de Beyrouth, au Liban et lancera une collecte de fonds en ligne campagne pour la communauté arménienne de Beyrouth par #AraratChallenge, la plateforme mondiale de financement participatif humanitaire d’Aurora.

« Nous sommes profondément attristés par l’explosion tragique de Beyrouth et nous nous joignons à l’effort mondial pour aider immédiatement le Liban. Tout comme le Liban était solidaire des Arméniens après le génocide arménien de 1915, nous sommes aujourd’hui solidaires de tout le peuple libanais. En tant que représentants de l’Initiative Humanitaire Aurora, nous appelons toutes les organisations humanitaires à faire tout leur possible pour soutenir le Liban et exhortons les Arméniens du monde entier à aider tout le peuple libanais, ainsi que sa communauté arménienne, » ont déclaré les co-fondateurs de l’Initiative humanitaire Aurora et le président du comité de sélection du prix Aurora.

L’Initiative humanitaire Aurora affectera de toute urgence 100 000 dollars à l’aide humanitaire pour soulager les souffrances causées par l’impact immédiat de l’explosion par l’intermédiaire de la Croix-Rouge libanaise et de la Fondation pour le Proche-Orient. En outre, la campagne #AraratChallenge fournira 50 000 dollars au Catholicosat arménien de la Grande Maison de Cilicie pour répondre aux besoins de la communauté arménienne.

À partir du 10 août 2020 et pendant au moins deux mois, #AraratChallenge aidera également à mobiliser des dons de la communauté arménienne mondiale en menant une campagne internationale de collecte de fonds, avec tout l’argent reçu pendant cette période destiné à aider la communauté arménienne en Beyrouth. Grâce à cet effort de collecte de fonds, 50 000 dollars supplémentaires devraient être versés aux projets de reconstruction qui seront sélectionnés ultérieurement.