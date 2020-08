Vardiné Ohanian la ministre arménienne du Liban demandait la démission du gouvernement

Quelques heures avant la démission du gouvernement libanais, l’Arménienne Vardiné Ohanian ministre de la Jeunesse et des Sports du Liban avait affirmé aux médias qu’elle allait demander qui le gouvernement libanais démissionne. Le site Lebanon Debate avait rapporté l’info comme nombre des médias. Vardiné Ohanian a-t-elle eu le temps de réaliser sa promesse. Toujours est-il que le gouvernement libanais a donné lundi 10 août sa démission. Selon Vardiné Ohanian après l’explosion du port de Beyrouth le 4 août et ses conséquences en pertes humaines et matérielles, le gouvernement libanais ne pouvait poursuivre sa mission.

Krikor Amirzayan