« Les pays occidentaux doivent tenir tête à l’impérialisme d’Erdogan »

La décision du président turc de transformer l’ancienne basilique Sainte-Sophie en mosquée confirme sa fuite en avant et son agressivité envers les pays occidentaux. Ceux-ci doivent en tirer, enfin, les conséquences et s’opposer à Erdogan sans faiblesse, argumentent Charles de Meyer et Benjamin Blanchard, dirigeants de SOS Chrétiens d’Orient.

Lire la tribune sur Le Figaro.fr : https://www.lefigaro.fr/vox/religion/les-pays-occidentaux-doivent-tenir-tete-a-l-imperialisme-d-erdogan-20200810

A noter cependant que SOS Chrétiens d’Orient regrette vivement la suppression par le Figaro d’un passage rappelant que « le Traité de Sèvres prévoyait justement la création d’une Grande Arménie, qui ne demande qu’à renaître ; la cession à la Grèce de la Thrace orientale et de la côte Ouest de l’Anatolie, y compris la ville de Smyrne » pour ne parler que de la création du Kurdistan autonome...