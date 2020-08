Le ministre de la Défense de l’Artsakh a rencontré des proches des combattants disparus lors de la guerre de libération

Djalal Harutyunyan le ministre de la Défense de la République de l’Artsakh a rendu visite au siège de l’Union des Combattants de libération de l’Artsakh disparus. Des disparus dont la famille n’a aucune trace physique. Le ministre de la Défense de l’Artsakh s’occupant également parmi ses nombreuses fonctions, de la recherche des soldats et combattants disparus lors de la guerre de libération de l’Artsakh. Djalal Harutyunyan a rencontré les proches des combattants disparus et qui n’on donné aucun signe après leur disparition. Les familles, trente ans après les combats, étant toujours à la recherche de leurs proches disparus qui seraient au nombre de 500 à 600 dont on n’a à ce jour aucune trace. Disparus suite aux attaques de l’armée azérie lors de la guerre de l’Artsakh. La famille et les proches de ces combattants Arméniens volontaires, disparus, réalisent -par le Comité de la Croix Rouge Internationale- des demandes d’information sur leur sort auprès de Bakou…qui ne répond jamais.

Krikor Amirzayan