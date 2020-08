3 000 personnes infectées par le coronavirus à Sainte-Sophie à Istanbul lors de la prière après sa transformation en mosquée

Le jour de l’inauguration de la basilique byzantine Sainte-Sophie en mosquée, parmi les milliers de fidèles présents à la cérémonie et aux prières, près de 3 000 furent infectés par le coronavirus selon le professeur Turc Sarp Uner spécialistes de la santé dans une université de la ville. Information reprise par le site greekcitytimes.com. « Une décompte simple montre qu’à l’intérieur de l’édifice il y avait près de 1 000 malades. Et si on calcule le taux de transmission du virus, les malades contaminés par le coronavirus sont aujourd’hui de 2 000 à 3 000 » affirme le professeur Turc qui conclut que cette inauguration de la basilique en mosquée voulue par Erdogan a multiplié les cas d’infections du coronavirus à Istanbul. Il estime qu’en septembre le nombre d’infections augmentera de façon importante en Turquie lorsque les personnes aujourd’hui en vacances retourneront au travail et lorsque les écoles réouvriront. Actuellement la Turquie compte près de 250 000 cas d’infections et plus de 6 000 décès.

Krikor Amirzayan