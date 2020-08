La mort tragique de la fille d’Armen Maroutyan et d’Alla Vardanyan, Tamara Maroutyan tuée en compagnie de son mari et de ses deux enfants sur la route Erévan-Meghri

Le terrible accident de la route dimanche 9 août à 16 heures sur la route Erévan-Yeraskh-Meghri qui à près de 200 km d’Erévan près de Sissian (région de Syunik) et qui a tué les 4 membres d’une même famille a endeuillé l’Arménie. Car la mère de famille Tamara Maroutyan (37 ans) était la fille des d’Armen Maroutyan et Alla Vardanyan, deux artistes, célébrités en Arménie.

La voiture de marque Toyota percuta pour une raison inconnue le camion Mercedes. La voiture était conduite par Mihran Gyulzadyan (49 ans) habitant Erévan et le camion par Ashot Gevorgyan (61 ans) du village de Noramarg dans la région d’Ararat. Dans l’accident frontal, Mihran Gulzadyan, son épouse Tamara Maroutyan et ses deux enfants, Armen (9 ans) et Ara Gulzadyan (15 ans) moururent dans le choc.

Krikor Amirzayan