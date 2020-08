Sale temps pour les Mamedov, deux généraux azéris, deux Mamedov disparaissent en deux jours…

Sale temps pour les Mamedov. Deux généraux Azéris, aux noms de Mamedov sont morts au cours de ces deux dernières journées a indiqué Alen Ghulyan un spécialiste du Sud Caucase sur sa page facebook. « Et de plus, tous les deux avaient occupé le poste de vice-ministre de la Défense d’Azerbaïdjan » a précisé Alen Ghulyan. Un poste qui ne doit sans doute pas porter chance…

Le premier des disparus est le général Chengiz Mamedov qui avait occupé le poste de vice-ministre de la Défense en Azerbaïdjan de 2003 à 2014. Le second disparu est le général Fouad Mamedov qui avait de 2015 à 2020 occupé le poste de vice-ministre de la Défense chargé d’assurer l’intendance et les fournitures militaires de l’armée azérie.

En Azerbaïdjan les Mamedov et les Aliev sont légion. Mais si les Mamedov disparaissent, les Aliev semblent s’accrocher à la vie...et au pouvoir...

Krikor Amirzayan