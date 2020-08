La communauté arménienne d’Irak offre 90 700 dollars au profit du Fonds d’assurance des soldats Arméniens

La communauté arménienne d’Irak vient d’offrir la somme de 90 700 dollars au Fonds de solidarité et d’assurance des soldats arméniens (www.1000plus.am), un fonds recommandé par le gouvernement arménien pour une aide directe en ligne au profit des blessés et familles des disparus de l’Armée arménienne.



Le site de la Fondation d’assurance des soldats Arméniens affirme « chaque famille de la communauté arménienne d’Irak a participé à ce recueil de fonds dans l’unité afin d’exprimer leur soutien à l’Armée arménienne. Nous remercions la communauté arménienne d’Irak et particulièrement l’Ambassadeur d’Arménie Hrantchya Poladyan qui n’a pas épargné ses efforts afin de réaliser ces dons. Nous remercions chaque personne qui a participé à cette collecte de fonds » ont souligné les responsables du Fonds d’assurances au profit des soldats Arméniens.

Krikor Amirzayan