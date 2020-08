La Grèce a accusé lundi la Turquie de menacer la paix« en Méditerranée orientale, à l’issue d’une réunion d’urgence après qu’Ankara a repris la recherche d’hydrocarbures près d’une île grecque. Le ministère grec des Affaires étrangères a estimé que la décision turque d’envoyer son navire sismique de recherche Oruc Reis constituait »une nouvelle escalade grave« et »montrait« le »rôle déstabilisant« de la Turquie. La Grèce »n’acceptera aucun chantage« et »défendra sa souveraineté et ses droits souverains« , selon un communiqué du ministère diffusé après cette réunion des chefs des forces armées convoquée d’urgence. (...)