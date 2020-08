Arrivée du 2e vol de l’aide humanitaire médicale de l’Arménie à Beyrouth dans la soirée PHOTOS

Les médicaments et le matériel médical du deuxième vol l’aide humanitaire de l’Arménie au peuple du Liban est arrivée hier dans la soirée par le vol Erévan-Beyrouth à bord d’un avion de la compagnie aérienne Armenia.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a affirmé que deux avions d’Arménie avaient déjà livré de l’aide humanitaire médicale à Beyrouth. « Avec tout cela, notre soutien au Liban et la communauté arménienne ne se termine pas » écrit Nikol Pachinian sur sa page facebook. Et d’ajouter « Paix au Liban pays frère ».

Un premier vol samedi entre Erévan et Beyrouth avait été réalisé samedi.

Krikor Amirzayan