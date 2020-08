Du peuple de l’Artsakh au Liban : un deuxième avion de secours se dirige vers Beyrouth

La République d’Artsakh a envoyé une aide humanitaire au Liban. L’avion sera affrété par Accompany Armenia.

Le premier avion avec des médicaments et des fournitures médicales d’Arménie a atterri à Beyrouth la nuit dernière. L’aide sera distribuée à la fois au gouvernement et à la communauté arménienne locale.



L’Arménie enverra plus d’aide humanitaire au début de la semaine prochaine.

Une explosion massive a secoué Beyrouth mardi, faisant 158 ​​morts, plus de 5 000 blessés et 300 000 sans-abri. Treize Arméniens ont été tués dans l’explosion.

Le Haut Commissaire aux affaires de la diaspora Zareh Sinanyan est parti pour Beyrouth pour évaluer les besoins sur le terrain.