Après la Coupe, Noah Erévan remporte la Supercoupe d’Arménie face au champion Ararat-Armenia (2-1 après prolongation)

Dimanche 9 août à Erévan, Noah Erévan, après avoir gagné la Coupe d’Arménie face au champion en titre Ararat-Armenia a gagné la Supercoupe d’Arménie sur le score de 2-1 après les prolongations. Ainsi Noah Erévan a gagné la Coupe et la Supercoupe d’Arménie 2020.

Ararat-Armenia a ouvert le score par Mayilson Lima à la 60e minute. Mais à la 90e et dernière minute Noah Erévan a égalisé par Dimitri Lavritchev.

Au terme du temps réglementaire le score étant à égalité (1-1), des prolongations furent nécessaires. Noah Erévan marqua le second but à la 99e minute par Denis Dedechko. Un but qui permettait à Noah Erévan de remporter la Supercoupe d’Arménie.

Krikor Amirzayan