4 morts dont eux enfants de 9 et 15 ans hier dans l’accident entre une voiture Toyota et un camion sur la route Erévan-Meghri

Hier dimanche 9 août à 16 heures, sur la route Erévan-Yeraskh-Meghri depuis la capitale arménienne vers le sud du pays, au kilomètre 182, près de Sissian, l’accident du véhicule de marque Toyota Fortuner qui percuta un camion a fait 4 morts. Les secouristes de la région de Syunik avec les pompiers de Sissian sont arrivés rapidement sur les lieux. Les quatre personnes qui ont perdu la vie dans l’accident sont le conducteur et les occupants de la voiture Toyota Fortuner. Le conducteur était Mihran G. (né en 1971) et les passagers Armen G. (né en 2011), Nareg G. (né en 2005) et Tamara M. (née en 1983) tous les quatre sont morts sur le coup.

Krikor Amirzayan