Tensions entre groupes de jeunes Arméniens et le propriétaire d’un hôtel à Akhalkalak au Djavakhk (Géorgie) : un mort et un blessé

Au centre-ville d’Akhalkalak (région du Djavakhk à majorité arménienne en Géorgie) samedi 8 août à 20 heures la tension était vive après des heurts entre deux groupes de jeunes Arméniens et des coups de feu.

Dans la bagarre un Arménien de 27 ans a perdu la vie. La bagarre avait opposé des jeunes du village arménien de Koulika situé près d’Akhalkalak et le propriétaire d’Artsek, un hôtel d’Akhalkalak. Les bagarres se seraient transformées en bagarres généralisées entre deux groupes de plusieurs dizaines d’individus. Quatre habitations appartenant au propriétaire de l’hôtel furent brûlées ainsi que l’hôtel.

Le préfet de la région de Samtskhé-Djavakhk, Besik Amiranashvilli s’est rendu à Akhalkalak pour constater les dégâts. Les maisons incendiées sont situées rues Nalbandian, Miasnikian et Machtots et Toumanian. Des noms de rues arméniens témoignant de la forte présence arménienne dans cette région du Djavakhk. A. Torosyan le médecin-chef de l’hôpital d’Akhalkalak a précisé que son hôpital avait accueilli une personne tuée et un blessé. Plusieurs véhicules proches de l’hôpital furent endommagés.

Krikor Amirzayan