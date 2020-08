Messe de requiem pour les victimes de Beyrouth à Sainte-Etchmiadzine (Arménie) et toutes les églises arméniennes de la planète

Ce dimanche 9 août à Sainte-Etchmiadzine ainsi que dans de nombreuses églises apostoliques arméniennes en Arménie, en Artsakh et en diaspora une messe de requiem était célébrée pour les victimes de l’explosion de Beyrouth au Liban. Des victimes dont on compte également des Arméniens.

A Sainte-Etchmiadzine la messe était réalisé dans la chapelle en plein air sur l’espace du catholicosat arménien. Elle était célébrée par le catholicos Karékine II. Dans son homélie, Karékine II a appelé les Arméniens du monde à soutenir le peuple du Liban et aider également la communauté arménienne.

A la cérémonie étaient présentes de nombreuses personnalités, des Arméniens du Liban installés en Arménie et l’Ambassadeur du Liban à Erévan, Maya Tagher.

Krikor Amirzayan