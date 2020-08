Le choc des photos

L’explosion qui s’est produite au port de Beyrouth, le 4 août 2020, provoquant un cratère de 43 mètres de profondeur, faisant 153 morts et 6000 blessés, offre une image apocalyptique comme on peut le constater sur ce cliché et sur lequel se détache au premier plan la Cathédrale de Saint Grégoire l’Illuminateur et du prophète Saint Elie des Arméniens Catholiques.