De nombreuses réserves d’eau en Azerbaïdjan sont à sec et les azéris manifestent et veulent récupérer l’eau du Karabagh…

Le spécialiste des questions régionales Karen Hovhannisyan fit écho des manifestations qui ont cours en Azerbaïdjan à cause de la sècheresse et la baisse des eaux des réserves d’eau. Des manifestants qui scandaient « l’eau est au Karabagh, l’eau est aux mains des Arméniens ». Karen Hovhannisyan écrit « en Azerbaïdjan les petits et moyennes réserves d’eau sont à sec. Une nouvelle fois des manifestations sont organisées et des routes furent coupées à la circulation par les manifestants. Dans la région d’Apchéron particulièrement la situation de la sècheresse est dramatique ». K. Hovhannisyan diffuse quelques images des manifestants au village azéri d’Achaghi Kyuzdek et des réserves d’eau à sec. Les manifestants scandaient « sans eau le peuple est condamné à mort…l’eau est au Karabagh, l’eau est aux mains des Arméniens, allons faire la guerre et récupérer cette eau »…



Krikor Amirzayan