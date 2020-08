Des bougies allumées dans les églises de l’Artsakh en mémoire aux victimes de Beyrouth

A l’initiative du ministère de la Jeunesse, des sports et du tourisme de la République de l’Artsakh, vendredi de 18h00 à 20h00 à Stepanakert mais également dans d’autres villes de l’Artsakh furent organisée des allumages de bougies dans les églises, à la mémoire des victimes de l’explosion de Beyrouth. David Ghoukasyan l’un des responsables du ministère a affirmé que les jeunes ont activement participé à cette manifestation de soutien aux Libanais. Des prières furent réalisées à la mémoire des morts et blessés de l’explosion avec une pensée également pour les 13 victimes et les centaines de blessés de la communauté arménienne du Liban.

L’Arménie et l’Artsakh sont solidaires du peuple ami du Liban.

Krikor Amirzayan