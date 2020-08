R. Nazarian, l’ancien maire d’Erevan arrêté réfute toute culpabilité

Robert Nazarian, l’ancien maire d’Erevan et ex-régulateur en chef des services publics d’Arménie, a fermement nié les accusations de corruption portées contre lui vendredi, un jour après son arrestation.

Le Service d’enquête spécial (SIS) a formellement accusé Nazarian d’abus de pouvoir et a demandé à un tribunal d’Erevan de le placer en détention préventive.

Le SIS a également arrêté et inculpé deux autres anciens membres de la Commission de régulation des services publics (PSRC) qui a été dirigée par Nazarian de 2003 à 2018.

L’organe chargé de l’application de la loi a affirmé jeudi que Nazarian, 64 ans, (...)