Forbes : les arméniennes dans le secteur technologique ouvrent de nouveaux horizons

En tant que prochain pôle technologique du monde , le secteur technologique arménien a connu des taux de croissance annuels à deux chiffres employant quelque 20 000 travailleurs, dont 30% de femmes, écrit Jackie Abramian dans un article publié par Forbes .

L’auteur note que l’Arménie est le point zéro des start-ups technologiques primées et mondialement reconnues - dont beaucoup sont dirigées par des femmes, âgées de 30 ans ou moins, ou saluent un pourcentage élevé de femmes employées, y compris dans la longue liste :

Digital Pomegranate - l’une des principales agences de développement Flutter au monde (Flutter est un kit de développement logiciel open source créé par Google) et l’une des plus grandes entreprises technologiques d’Arménie - avec sa PDG, Gayane Ghandilyan Arakelyan - 50% des employés et 70% des cadres supérieurs sont des femmes.

Synopsys-Arménie (le plus grand bureau en dehors des États-Unis) - l’un des plus grands employeurs informatiques d’Arménie avec plus de 650 employés - 33% de ses 600 ingénieurs et plus sont des femmes. Alors que les femmes employées ne représentent que 15% du siège social de Synopsys dans la Silicon Valley.

DASARAN - système de développement de l’éducation basé sur le cloud classé par le PNUD parmi les 5 premières entreprises sociales du monde - avec la directrice générale adjointe, Rima Sargsyan - 72 pour cent des employés sont des femmes.

WeDoApps - une société de développement d’applications Web et mobile de premier plan - avec le PDG, Anahit Manukyan, les cadres supérieurs et 50% des employés sont des femmes.

PicsArt - application de montage photo et vidéo tout-en-un avec plus de 150 millions d’utilisateurs actifs par mois, classée 5 e dans le Top 50 des startups Forbes de 2015 - 51 % des employés sont des femmes.

Tumo Center for Creative Technologies - un nouveau type d’expérience éducative à l’intersection de la technologie et du design - avec la PDG, Marie Lou Papazian - 51% de ses employés et sous-traitants sont des femmes.

Girls In Tech, Arménie - une section de l’organisation mondiale à but non lucratif conçue pour mettre fin aux inégalités entre les sexes dans les industries de haute technologie et les startups - avec la fondatrice, Seda Papoyan, dirigée par une équipe de quatre femmes, avec 200 membres inscrits et un réseau de plus de 1000 femmes.

SoloLearn - apprentissage participatif ouvert et gratuit et centré sur les étudiants - avec la cofondatrice et PDG Yeva Hyusyan - 46 pour cent des employés sont des femmes.

- Forge Fiction - plate-forme communautaire créée par une équipe entièrement féminine, transfère la création d’univers et l’écriture d’histoires des individus aux communautés - avec la co-fondatrice-CTO Gayane Gasparyan - 55% des employés sont des femmes.

Embry Tech - une technologie pour transformer tous les types de chaussures en un dispositif de suivi des données biométriques et de surveillance du bien-être - avec le co-fondateur et directeur de la conception, Nare Gevorgyan - 50% de l’équipe fondatrice sont des femmes, tout comme 47% des employés.

Krisp -background annulation de bruit pour le travail à distance, entre Forbes Top 50 entreprises AI avec 25 pour cent des employés sont des femmes.

« Les femmes sont vraiment essentielles dans le secteur de la technologie car elles apportent une force et un point de vue complémentaires », a déclaré Nare Gevorgyan d’Embry Tech. « Je suis fier de voir que notre nombre augmente en Arménie. »