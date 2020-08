Des veillées à la mémoire des victimes de l’explosion à Beyrouth en Artsakh

À l’initiative du ministère de l’Éducation patriotique militaire, de la jeunesse, des sports et du tourisme d’Artsakh, des veillées à la mémoire des victimes de l’explosion de Beyrouth ont eu lieu dans les églises de la capitale Stepanakert et des régions de l’Artsakh.

Davit Ghukasyan, chef du département des affaires de la jeunesse du ministère de l’Éducation patriotique militaire, de la jeunesse, des sports et du tourisme, a noté que les jeunes ont participé activement à l’organisation de l’événement.

"De cette manière, nous exprimons nos condoléances et notre soutien aux familles des victimes innocentes et des blessés, en leur souhaitant un prompt rétablissement. En cette période difficile, nous sommes aux côtés de nos sœurs et frères au Liban, prêts à les soutenir moralement et financièrement » a-t-il dit.

Selon Davit Ghukasyan, la jeunesse d’Artsakh est prête à coopérer avec les départements pour mettre en œuvre un certain nombre de programmes visant à soutenir les Libano-Arméniens.