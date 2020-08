Le gouvernement compense les coûts des services publics des retraités célibataires vivant dans le parc de logements sociaux

La séance ordinaire du gouvernement de la République d’Arménie s’est tenue jeudi 6 août sous la présidence du Premier ministre Nikol Pashinyan.

Avant de discuter des questions à l’ordre du jour, le Premier ministre a évoqué la situation du coronavirus en Arménie et en particulier, exhorté à continuer d’observer les règles anti-épidémiques et à ne pas affaiblir la vigilance.

Le gouvernement a adopté une décision établissant la procédure d’indemnisation des retraités célibataires vivant dans un parc de logements sociaux pour les coûts des services publics de gaz, d’électricité et d’eau. Selon la justification, plus de 250 personnes vivent actuellement dans les maisons du Fonds de logements sociaux, dont 74 sont des retraités célibataires. L’indemnisation des frais de services publics des retraités seuls se fera de manière non monétaire. Selon des calculs préliminaires, chaque retraité solitaire vivant dans les maisons du Fonds de logements sociaux dépense en moyenne 12 000 AMD par mois en factures de services publics (pour trois services ensemble), ca soit 144 000 AMD par an. En conséquence, la condition sociale des retraités seuls s’en trouvera améliorée, puisque ces derniers pourront dépenser l’argent économisé pour d’autres besoins vitaux.

Par la décision de l’Exécutif, il est prévu de reprendre le terrain appartenant à la République d’Arménie et assigné au Comité de gestion des biens de l’État d’une superficie de 0,03724 hectares, situé au 22/1 rue Nahapet, la ville Berd, région de Tavush, du lycée de Berd et de le transférez pour une utilisation gratuite à la Simonyan Educational Foundation. Ce dernier l’utilisera pour la mise en œuvre du programme éducatif « Tumo dans la boîte » pour créer un centre mobile « Tumo ». Le programme éducatif « Tumo dans la boîte » fait partie du programme « Centres des technologies créatives Tumo ».

Nikol Pashinyan a souligné l’importance du programme, en particulier dans le contexte du développement des colonies frontalières. « Nous discutons de nos stratégies pour le développement des communautés frontalières et des colonies en général. Une chose est claire : toutes nos stratégies reposent sur une composante obligatoire- l’éducation. Je suis convaincu que nous ne pouvons réussir à mettre en œuvre une stratégie qui n’a pas de composante éducative. Bien sûr, l’entrée de Tumo dans la région de Berd est très importante », a déclaré le chef du gouvernement, rappelant que la construction du centre de Tumo dans la communauté de Koghb est également en cours.

Par une autre décision du gouvernement, il est prévu les bâtiments rattachés au Comité de gestion des biens de l’État et du ministère de l’Administration territoriale et des Infrastructures d’une superficie totale de 9905,21 m² à l’adresse Erevan, Arabkir, rue Orbeli 23 et un terrain de 3,302955 et 0,004359 hectares occupées et alloués à leur utilisation qui est une propriété en partage, seront aliénés sur une base concurrentielle.

L’exécutif a apporté des compléments à la décision réglementant les relations liées à la mise en œuvre de l’événement « Fournir un logement pour les diplômés d’orphelinat ». Selon des estimations préliminaires, le nombre de bénéficiaires de l’événement est d’environ 300 personnes. De la part de 133 bénéficiaires, une décision a déjà été prise, ils ont reçu des certificats d’achat d’appartements et une cinquantaine d’entre eux ont déjà acheté des appartements. Au cours de la semaine prochaine, la question de la délivrance de certificats à 22 diplômés sera soumise pour discussion au Comité compétent du ministère. Plus de 130 bénéficiaires ont été rejetés pour diverses raisons. Après avoir examiné toutes ces demandes rejetés, la décision propose de délivrer des certificats d’achat d’appartements à 24 personnes sur le principe de l’exception.

Nikol Pashinyan a noté que la plus grande obligation de l’État envers les enfants des orphelinats devrait être l’obligation éducative. « Il est clair que nous résolvons maintenant un autre problème, mais je voudrais attirer votre attention sur ce fait. Les enfants des orphelinats devraient recevoir une telle éducation qui leur permettra d’assurer leur bien-être avec leur travail à l’avenir, et les gens ne se sont pas retrouvés dans une impasse. Malheureusement, nous voyons souvent des cas lorsque les gens se retrouvent dans une impasse après avoir obtenu leur diplôme d’orphelinat. J’espère que nous aurons une toute nouvelle attention dans le domaine de la résolution des problèmes éducatifs des enfants des orphelinats », a déclaré le Premier ministre