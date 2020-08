Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations à Simoneta Somaruga à l’occasion de la Fête national de la Confédération Suisse.

« C’est avec le plus grand plaisir que je vous adresse, ainsi qu’au peuple ami Suisse mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux à l’occasion de la Fête nationale de la Confédération Suisse.

Je suis profondément convaincu que, grâce à nos efforts communs, la coopération mutuellement bénéfique entre nos pays dans divers domaines sera élargie avec de nouveaux projets et programmes au profit de nos peuples.

Je tiens à souligner que l’Arménie soutient la coopération établie entre nos pays dans la lutte contre le coronavirus. Nous sommes convaincus qu’une lutte efficace contre cette situation n’est possible que par des mesures conjointes et coordonnées ».